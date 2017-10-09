Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008