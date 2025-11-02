Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Австрия. Бундеслига 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Лига Европы 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Лига конференций 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021