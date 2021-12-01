Эбрима Дарбо - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Эбрима
|Фамилия
|Дарбо
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эбрима
|Фамилия
|Дарбо
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Верона (Верона)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рома (Рим)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:4
|Рома (Рим)
|13.12.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:3
|Интер (Милан)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Торино (Турин)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:2
|Рома (Рим)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Милан (Милан)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Рома (Рим)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|03.10.2021
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Рома (Рим)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Рома (Рим)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:4
|Рома (Рим)