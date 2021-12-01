Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эбрима Дарбо - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Эбрима
    Фамилия Дарбо
    Команда Рома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    01.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    23.04.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Рома (Рим)
    19.02.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Верона (Верона)
    13.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рома (Рим)
    22.12.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    18.12.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:4 Рома (Рим)
    13.12.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Специя (Ла Специя)
    04.12.2021 Был в запасе Рома (Рим) 0:3 Интер (Милан)
    01.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Рома (Рим)
    28.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Торино (Турин)
    21.11.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:2 Рома (Рим)
    31.10.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Милан (Милан)
    27.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Рома (Рим)
    24.10.2021 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Наполи (Неаполь)
    17.10.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    03.10.2021 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    26.09.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Рома (Рим)
    23.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Удинезе (Удине)
    19.09.2021 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Рома (Рим)
    12.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.08.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:4 Рома (Рим)
    • Читайте нас: 
    11