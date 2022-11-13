Терем Моффи - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Терем
|Фамилия
|Моффи
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
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€ 15,00
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|Имя
|Терем
|Фамилия
|Моффи
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 79'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 81'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|8' 26' 43'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 73'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|18
|12
|0
|0
|0
|Ницца
|5
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -79'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|1' -81'
|Монако (Монако)
|0:3
|Ницца (Ницца)
|8' 26' 43'
|18.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|10.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -73'
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Ницца (Ницца)
|14.01.2023
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|29'
|11.01.2023
|1' -85'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|77'
|01.01.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.12.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.11.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|5'
|06.11.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|53'
|30.10.2022
|60' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|15.10.2022
|1' -25'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|24' 53'
|02.10.2022
|1' -86'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|1' -73'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|36'
|11.09.2022
|1' -73'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|33'
|04.09.2022
|1' -83'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|41' 50'
|28.08.2022
|1' -73'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|24' 41'
|21.08.2022
|1' -68'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|40'
|07.08.2022
|1' -84'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)