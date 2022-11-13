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    Терем Моффи - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Терем
    Фамилия Моффи
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 79' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 81' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    8' 26' 43'
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 73' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 18 12 0 0 0
    Ницца 5 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -79' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 1' -81' Монако (Монако) 0:3 Ницца (Ницца)
    8' 26' 43'
    18.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    10.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -73' Марсель (Марсель) 1:3 Ницца (Ницца)
    14.01.2023 1' -90' Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    29'
    11.01.2023 1' -85' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    77'
    01.01.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    29.12.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.11.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    5'
    06.11.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    53'
    30.10.2022 60' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    15.10.2022 1' -25' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    24' 53'
    02.10.2022 1' -86' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2022 1' -73' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    36'
    11.09.2022 1' -73' Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    33'
    04.09.2022 1' -83' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    41' 50'
    28.08.2022 1' -73' Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    24' 41'
    21.08.2022 1' -68' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    40'
    07.08.2022 1' -84' Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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