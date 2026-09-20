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€ 300 тыс

Михал Фукала - статистика

Фастав
22 октября 2000 (25)
#22 | Защитник
180 см
Чехия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Яблонец
1 : 1
20.09.2026
Фастав
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
65'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 57'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Яблонец
1 : 1
20.09.2026
Фастав
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
65'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 57'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
1' - 90'
58'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
0 : 1
22.08.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
1' - 28'
28'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Спарта
3 : 1
31.07.2026
Фастав
1' - 90'
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