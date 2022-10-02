Михал Фукала - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Фукала
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Фукала
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 80'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|0:2
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -80'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|29.01.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|12.11.2022
|1' -67'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -84'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|83' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|73' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|87' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|02.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|17.09.2022
|76' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|85' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|82' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)