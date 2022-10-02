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    Михал Фукала - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Михал
    Фамилия Фукала
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 октября 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 80' Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    05.02.2023 1' - 90' Динамо 0:2 Слован Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 12 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -80' Слован (Либерец) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    05.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    29.01.2023 1' -90' Слован (Либерец) 1:1 Пардубице (Пардубице)
    12.11.2022 1' -67' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.11.2022 1' -84' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    30.10.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 83' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.10.2022 73' -90' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 87' -90' Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    02.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 3:0 Слован (Либерец)
    17.09.2022 76' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.09.2022 85' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    03.09.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 Виктория (Пльзень)
    31.08.2022 82' -90' Сигма (Оломоуц) 1:1 Слован (Либерец)
    28.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:2 Слован (Либерец)
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