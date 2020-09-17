Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милан Кноблох - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Милан
    Фамилия Кноблох
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 августа 1992 (30 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 1' -90' Слован (Либерец) 0:0 Црвена Звезда (Белград)
    03.12.2020 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 Слован (Либерец)
    26.11.2020 Был в запасе Слован (Либерец) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    01.10.2020 Был в запасе Слован (Либерец) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    24.09.2020 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:2 Слован (Либерец)
    17.09.2020 Был в запасе Ритеряй (Тракай) 1:5 Слован (Либерец)
    • Читайте нас: 
    11