Милан Кноблох - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Кноблох
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Кноблох
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Црвена Звезда (Белград)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Слован (Либерец)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|24.09.2020
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Слован (Либерец)
|17.09.2020
|Был в запасе
|Ритеряй (Тракай)
|1:5
|Слован (Либерец)