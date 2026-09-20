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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Милан Кноблох
Статистика
€ 50 тыс
Милан Кноблох - статистика
Фастав
23 августа 1992 (34)
#34 | Вратарь
192 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Яблонец
1 : 1
20.09.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
2 : 0
16.05.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
2 : 4
12.05.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.05.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Пардубице
3 : 1
25.04.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Фастав
3 : 2
18.04.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
2 : 1
11.04.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Фастав
0 : 3
04.04.2026
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Фастав
1 : 3
14.03.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Баник
6 : 2
08.03.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Фастав
3 : 0
01.03.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Фастав
0 : 3
08.02.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
2 : 0
01.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Фастав
5 : 0
14.12.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Млада Болеслав
3 : 1
06.12.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Фастав
0 : 1
08.11.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
1 : 3
01.11.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
0 : 0
18.10.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Фастав
1 : 1
05.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
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