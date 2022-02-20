Брайан Оддеи - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Оддеи
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Оддеи
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|02.04.2022
|84' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.03.2022
|90' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рома (Рим)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)