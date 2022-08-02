Мартин Батурина - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Батурина
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2003 (20 лет)
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Батурина
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|57' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|11.10.2022
|80' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.10.2022
|87' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|06.09.2022
|88' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)
|90'
|24.08.2022
|1' -60'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|1' -77'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|1' -46'
|Динамо (Загреб)
|4:2
|Лудогорец (Разград)
|02.08.2022
|1' -86'
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|26.07.2022
|80' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|90'
|19.07.2022
|65' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:2
|Шкупи (Чаир)