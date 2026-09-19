Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Девин Ренш
Статистика
€ 8,50 млн
Девин Ренш - статистика
Рома
18 января 2003 (23)
#2 | Защитник
179 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
60' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
88' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 74'
47'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
60' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
88' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
Фото
Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+