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    Девин Ренш - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Девин
    Фамилия Ренш
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 2003 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 1' - 84' Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Аякс 4:0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 1' - 90' Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 85' Аякс 3:1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 86' Камбур 0:5 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 21 2 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    19.02.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    12.02.2023 1' -85' Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    05.02.2023 1' -86' Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    29.01.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    83'
    26.01.2023 1' -76' Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    14.01.2023 1' -35' Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    35'
    08.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    58'
    12.11.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2022 1' -73' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 1' -66' Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    22.10.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    08.10.2022 1' -73' Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    01.10.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 1' -63' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    10.09.2022 1' -46' Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    03.09.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    28.08.2022 1' -38' Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    36'
    21.08.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 1' -84' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    4'
    06.08.2022 1' -74' Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
    51'
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