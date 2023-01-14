Девин Ренш - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Девин
|Фамилия
|Ренш
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2003 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Девин
|Фамилия
|Ренш
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 2003 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 84'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 85'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 86'
|Камбур
|0:5
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|21
|2
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|1' -85'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|1' -86'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|83'
|26.01.2023
|1' -76'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|14.01.2023
|1' -35'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|35'
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|58'
|12.11.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|1' -73'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -66'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|08.10.2022
|1' -73'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -63'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|1' -46'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|1' -38'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|36'
|21.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|1' -84'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|4'
|06.08.2022
|1' -74'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|51'