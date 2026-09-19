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Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Молодежный чемпионат Европы 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021