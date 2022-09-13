Эдгар Севикян - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Севикян
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Севикян
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|56' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 57'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -57'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.11.2022
|74' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Краснодар (Краснодар)
|28.09.2022
|72' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13.09.2022
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|83'