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    Эдгар Севикян - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Эдгар
    Фамилия Севикян
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 56' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 57' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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