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    Марко Йон - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Йон
    Команда Гройтер Фюрт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2022 88' -90' Герта (Берлин) 3:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    12.03.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    19.02.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.08.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    22.08.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:2 Унион (Берлин)
    14.08.2021 52' -90' Аугсбург (Аугсбург) 0:4 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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