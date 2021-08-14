Марко Йон - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Йон
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Йон
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2022
|88' -90'
|Герта (Берлин)
|3:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:2
|Унион (Берлин)
|14.08.2021
|52' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:4
|Хоффенхайм (Зинсхайм)