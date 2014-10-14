Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Суперкубок России 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008