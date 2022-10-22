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    Имад Рондич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Имад
    Фамилия Рондич
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 февраля 1999 (24 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 80' Слован 1:3 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 69' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 46' - 90' Слован 2:2 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 72' - 90' Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    05.02.2023 83' - 90' Динамо 0:2 Слован Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    87'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 19 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -80' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    25.02.2023 1' -69' Виктория (Пльзень) 2:1 Слован (Либерец)
    18.02.2023 46' -90' Слован (Либерец) 2:2 Сигма (Оломоуц)
    11.02.2023 72' -90' Слован (Либерец) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    05.02.2023 83' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    87'
    29.01.2023 62' -90' Слован (Либерец) 1:1 Пардубице (Пардубице)
    12.11.2022 62' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.11.2022 62' -90' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    76'
    30.10.2022 57' -90' Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 60' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.10.2022 83' -90' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    02.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 3:0 Слован (Либерец)
    28'
    17.09.2022 70' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.09.2022 77' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    03.09.2022 1' -46' Слован (Либерец) 0:1 Виктория (Пльзень)
    31.08.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 1:1 Слован (Либерец)
    28.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:2 Слован (Либерец)
    21.08.2022 75' -90' Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    14.08.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.08.2022 1' -90' Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
    53'
    31.07.2022 1' -77' Спарта (Прага) 1:2 Слован (Либерец)
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