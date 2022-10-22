Имад Рондич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Имад
|Фамилия
|Рондич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
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€ 350
тыс
|Имя
|Имад
|Фамилия
|Рондич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 80'
|Слован
|1:3
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 69'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Слован
|2:2
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|72' - 90'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|05.02.2023
|83' - 90'
|Динамо
|0:2
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|19
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -80'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.02.2023
|1' -69'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|18.02.2023
|46' -90'
|Слован (Либерец)
|2:2
|Сигма (Оломоуц)
|11.02.2023
|72' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|83' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|87'
|29.01.2023
|62' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|12.11.2022
|62' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|62' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|76'
|30.10.2022
|57' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|60' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|83' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|02.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|28'
|17.09.2022
|70' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|77' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|1' -46'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|21.08.2022
|75' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|53'
|31.07.2022
|1' -77'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)