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Гурник
Паулу Бернарду
Статистика
€ 3,50 млн
Паулу Бернарду - статистика
Гурник
24 января 2002 (24)
#8 | Полузащитник
184 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гурник
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
46' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако
1' - 81'
74'
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