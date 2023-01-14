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    Мигел Азиз - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Мигел
    Фамилия Азиз
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 1' -59' Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    14.01.2023 45' -90' Кардифф (Кардифф) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
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