Мигел Азиз - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Азиз
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2002 (20 лет)
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Азиз
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|1' -59'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|14.01.2023
|45' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)