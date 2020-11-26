Бен Коттрел - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Коттрел
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2001 (21 год)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Коттрел
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|77' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:3
|Арсенал (Лондон)