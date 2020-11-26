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    Бен Коттрел - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Коттрел
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 77' -90' Дандолк (Дандолк) 2:4 Арсенал (Лондон)
    26.11.2020 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:3 Арсенал (Лондон)
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