Оливер Серенсен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|59' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 46'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 90'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|59' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.02.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|1' -71'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|67' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|16.10.2022
|1' -79'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.09.2022
|62' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|29.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.08.2022
|1' -68'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|88' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.07.2022
|1' -66'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|22.07.2022
|72' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)