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    Оливер Серенсен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Оливер
    Фамилия Серенсен
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 59' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    23.02.2023 1' - 46' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 1' - 90' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 Был в запасе Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 59' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    20.02.2023 1' -90' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    07.11.2022 1' -71' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    31.10.2022 67' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    16.10.2022 1' -79' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    09.10.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    11.09.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    04.09.2022 62' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    29.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.08.2022 1' -68' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    12.08.2022 88' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    29.07.2022 1' -66' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    22.07.2022 72' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    15.07.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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