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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Эдуардо Герреро
Статистика
€ 2,50 млн
Эдуардо Герреро - статистика
Динамо К
21 февраля 2000 (26)
#39 | Полузащитник
177 см
Панама
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
0 : 0
06.09.2026
ЛНЗ
77' - 90'
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Команда
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Динамо К
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ПАОК
2 : 0
30.07.2026
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК
1' - 68'
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж
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