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Чехия. Шанс Лига
Команды
Яблонец
Nassim Innocenti
Статистика
Nassim Innocenti - статистика
Яблонец
#90 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Яблонец
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
5 : 0
17.05.2026
Яблонец
1' - 75'
74'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Славия
5 : 1
13.05.2026
Яблонец
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Яблонец
1 : 1
10.05.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 0
03.05.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
1 : 2
25.04.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Славия
4 : 3
13.12.2025
Яблонец
1' - 90'
46'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
1 : 0
07.12.2025
Богемианс 1905
1' - 66'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Градец-Кралове
2 : 0
29.11.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
3 : 3
23.11.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
0 : 1
08.11.2025
Яблонец
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
1 : 3
01.11.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Слован
0 : 2
25.10.2025
Яблонец
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
2 : 0
05.10.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2025
Млада Болеслав
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
86' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 1
16.08.2025
Славия
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
0 : 1
10.08.2025
Яблонец
88' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
2 : 0
02.08.2025
Градец-Кралове
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 1
26.07.2025
Яблонец
75' - 90'
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