Алессандро Ди Пардо - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Ди Пардо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Римини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Ди Пардо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Римини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|06.03.2021
|90' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Лацио (Рим)
|02.03.2021
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|27.02.2021
|86' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|22.02.2021
|86' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кротоне (Кротоне)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Рома (Рим)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)