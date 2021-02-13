Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алессандро Ди Пардо - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Ди Пардо
    Команда Ювентус
    Состав Молодежный
    Родной город Римини
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 1999 (23 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Дженоа (Генуя)
    07.04.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Наполи (Неаполь)
    03.04.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Ювентус (Турин)
    21.03.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    14.03.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Ювентус (Турин)
    06.03.2021 90' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Лацио (Рим)
    02.03.2021 88' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Специя (Ла Специя)
    27.02.2021 86' -90' Верона (Верона) 1:1 Ювентус (Турин)
    22.02.2021 86' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Кротоне (Кротоне)
    13.02.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Ювентус (Турин)
    06.02.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Рома (Рим)
    24.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    17.01.2021 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    10.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:3 Ювентус (Турин)
    03.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Удинезе (Удине)
    21.11.2020 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    • Читайте нас: 
    11