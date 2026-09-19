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Италия. Серия B
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Сампдория
Алессандро Ди Пардо
Статистика
€ 1 млн
Алессандро Ди Пардо - статистика
Сампдория
18 июля 1999 (27), Римини
#29 | Защитник
182 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Сампдория
1 : 2
29.08.2026
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Чезена
1 : 1
23.08.2026
Сампдория
1' - 90'
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