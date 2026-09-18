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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Дандолк
Trevor Clarke
Статистика
Trevor Clarke - статистика
Дандолк
#15 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
1' - 27'
12'
27'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Ирландия. Премьер Дивизион 2025
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Лига чемпионов 2024/2025
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.12.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Шэмрок Роверс
1 : 2
27.11.2025
Шахтер
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
АЕК
1 : 1
06.11.2025
Шэмрок Роверс
72' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Шэмрок Роверс
0 : 2
23.10.2025
Целе
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Спарта
4 : 1
02.10.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Санта-Клара
1 : 2
21.08.2025
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
4 : 0
14.08.2025
Балкани
Был в запасе
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