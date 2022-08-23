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    Алистер Маккэнн - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Алистер
    Фамилия Маккэнн
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 декабря 1999 (23 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 1' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    19'
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    28'
    04.02.2023 1' - 90' Престон 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
    48'
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