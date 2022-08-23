Алистер Маккэнн - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Алистер
|Фамилия
|Маккэнн
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Алистер
|Фамилия
|Маккэнн
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|19'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|28'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|1:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)
|48'