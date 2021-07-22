Элтон Аколатсе - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Элтон
|Фамилия
|Аколатсе
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Элтон
|Фамилия
|Аколатсе
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|5
|1
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -45'
|Анортосис (Ларнака)
|3:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|33' 45'
|19.08.2021
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:0
|Анортосис (Ларнака)
|12.08.2021
|64' -88'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Шленск (Вроцлав)
|82'
|05.08.2021
|1' -76'
|Шленск (Вроцлав)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|29.07.2021
|1' -60'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Арда (Кърджали)
|5'
|22.07.2021
|1' -65'
|Арда (Кърджали)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)