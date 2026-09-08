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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Хазм
Элтон Аколатсе
Статистика
€ 700 тыс
Элтон Аколатсе - статистика
Аль-Хазм
25 июля 1995 (31), Амстердам
#7 | Защитник
182 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Хазм
1 : 0
08.09.2026
Аль-Таавун
1' - 58'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Файсали
0 : 0
05.09.2026
Аль-Хазм
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм
1 : 1
30.08.2026
Аль-Шабаб
1' - 65'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
61' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
90' - 90'
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