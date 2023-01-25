Йосип Юранович - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Юранович
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Юранович
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|44' 50'
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|2:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|11.02.2023
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:2
|Унион (Берлин)
|25.01.2023
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Унион (Берлин)
|46'