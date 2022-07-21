Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Белоусов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Белоусов
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1998 (24 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милсами 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 43' -90' Милсами (Оргеев) 1:4 КуПС (Купио)
    21.07.2022 1' -71' КуПС (Купио) 2:2 Милсами (Оргеев)
    • Читайте нас: 
    11