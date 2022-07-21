Александр Белоусов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Белоусов
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Белоусов
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|43' -90'
|Милсами (Оргеев)
|1:4
|КуПС (Купио)
|21.07.2022
|1' -71'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Милсами (Оргеев)