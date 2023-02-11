Брэндон Остин - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Остин
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Остин
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч