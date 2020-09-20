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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Колос
Валентин Моргун
Статистика
€ 500 тыс
Валентин Моргун - статистика
Колос
10 августа 2001 (25)
#51 | Вратарь
189 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 3
20.09.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Кривбасс
2 : 2
05.09.2026
Колос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
3 : 2
24.05.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Полтава
0 : 2
16.05.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Динамо К
2 : 1
13.05.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
0 : 0
09.05.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Динамо К
1 : 2
03.05.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
5 : 6
26.04.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Динамо К
3 : 1
17.04.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Харьков
1 : 0
11.04.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
0 : 1
04.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
0 : 5
19.03.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 1
13.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Полесье
1 : 2
08.03.2026
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
4 : 0
27.02.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
3 : 0
14.12.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кудровка
1 : 2
06.12.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
0 : 1
09.11.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 1
02.11.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
4 : 0
26.10.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
1 : 1
18.10.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 1
05.10.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
3 : 3
27.09.2025
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
2 : 2
22.09.2025
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Оболонь
2 : 2
13.09.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Динамо К
4 : 1
31.08.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 1
02.08.2025
Динамо К
Был в запасе
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