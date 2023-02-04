Варме Омари - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Варме
|Фамилия
|Омари
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|59
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Варме
|Фамилия
|Омари
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|59
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|82'
|23.02.2023
|1' - 124'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|85'
|12.02.2023
|70' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -124'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|85'