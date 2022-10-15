Михал Беран - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Беран
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2000 (22 года)
|Рост
|167
|Вес
|58
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Беран
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2000 (22 года)
|Рост
|167
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|15
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|58' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.02.2023
|1' -72'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|19.02.2023
|81' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|46' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:6
|Спарта (Прага)
|48'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|12.11.2022
|46' -90'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|78'
|05.11.2022
|61' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|15.10.2022
|69' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|09.10.2022
|76' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:4
|Богемианс 1905 (Прага)
|80'
|01.10.2022
|73' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|90'
|18.09.2022
|62' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.09.2022
|63' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|90'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -57'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|22.08.2022
|82' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|13.08.2022
|90' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)