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    Михал Беран - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Михал
    Фамилия Беран
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 августа 2000 (22 года)
    Рост 167
    Вес 58
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Богемианс 1905 15 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 58' -90' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    25.02.2023 1' -72' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    19.02.2023 81' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 46' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:6 Спарта (Прага)
    48'
    05.02.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    28.01.2023 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    12.11.2022 46' -90' Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    78'
    05.11.2022 61' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    23.10.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    15.10.2022 69' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    09.10.2022 76' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:4 Богемианс 1905 (Прага)
    80'
    01.10.2022 73' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Виктория (Пльзень)
    90'
    18.09.2022 62' -90' Пардубице (Пардубице) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    11.09.2022 63' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:2 Слован (Либерец)
    90'
    04.09.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    30.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    27.08.2022 1' -57' Спарта (Прага) 1:1 Богемианс 1905 (Прага)
    22.08.2022 82' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    13.08.2022 90' -90' Теплице (Теплице) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    06.08.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 3:3 Баник (Острава)
    31.07.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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