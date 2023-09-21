Суф Подгоряну - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Суф
|Фамилия
|Подгоряну
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хадера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2002 (22 года)
|Рост
|193
|Имя
|Суф
|Фамилия
|Подгоряну
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хадера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2002 (22 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.03.2024
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:1
|Маккаби Х
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|07.03.2024
|Был в запасе
|Маккаби Х
|2:4
|Фиорентина
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби Х
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|80' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Маккаби Х (Хайфа)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Маккаби Х (Хайфа)
|30.11.2023
|1' -90'
|Маккаби Х (Хайфа)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Маккаби Х (Хайфа)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Маккаби Х (Хайфа)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Маккаби Х (Хайфа)