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    Суф Подгоряну - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Суф
    Фамилия Подгоряну
    Команда Маккаби Х
    Состав Основной
    Родной город Хадера
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 января 2002 (22 года)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.03.2024 1' - 90' Фиорентина 1:1 Маккаби Х Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    07.03.2024 Был в запасе Маккаби Х 2:4 Фиорентина Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби Х 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 80' -90' Панатинаикос (Афины) 1:2 Маккаби Х (Хайфа)
    06.12.2023 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Маккаби Х (Хайфа)
    30.11.2023 1' -90' Маккаби Х (Хайфа) 0:3 Ренн (Ренн)
    09.11.2023 Был в запасе Маккаби Х (Хайфа) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    05.10.2023 Был в запасе Маккаби Х (Хайфа) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    21.09.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Маккаби Х (Хайфа)
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