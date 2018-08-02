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Николас Пареха
Статистика
Николас Пареха - статистика
Завершил карьеру
19 января 1984 (42), Буэнос-Айрес
#2 | Защитник
183 см | 75 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
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Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Уйпешт
1 : 3
02.08.2018
Севилья
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Севилья
4 : 0
26.07.2018
Уйпешт
1' - 90'
62'
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