Никола Залевски - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Залевски
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2002 (22 года)
|Рост
|164
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Залевски
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 2002 (22 года)
|Рост
|164
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.03.2024
|1' - 122'
|Уэльс
|
0:0
(4:5)п
|Польша
|Отбор ЧЕ-2024, Финал
|72'
|21.03.2024
|1' - 90'
|Польша
|5:1
|Эстония
|Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
|50' 74'
|17.03.2024
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 29 тур
|14.03.2024
|1' - 73'
|Брайтон
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
|10.03.2024
|73' - 90'
|Фиорентина
|2:2
|Рома
|Италия. Серия А, 28 тур
|07.03.2024
|88' - 90'
|Рома
|4:0
|Брайтон
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|02.03.2024
|Был в запасе
|Монца
|1:4
|Рома
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|18
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.03.2024
|73' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Рома (Рим)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:4
|Рома (Рим)
|26.02.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:3
|Рома (Рим)
|10.02.2024
|76' -90'
|Рома (Рим)
|2:4
|Интер (Милан)
|05.02.2024
|55' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.01.2024
|78' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Рома (Рим)
|20.01.2024
|57' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|14.01.2024
|78' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)
|07.01.2024
|1' -65'
|Рома (Рим)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|30.12.2023
|1' -80'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|23.12.2023
|1' -71'
|Рома (Рим)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|66'
|10.12.2023
|1' -64'
|Рома (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|41' 64'
|03.12.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Рома (Рим)
|26.11.2023
|77' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Рома (Рим)
|05.11.2023
|78' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|90'
|29.10.2023
|1' -75'
|Интер (Милан)
|1:0
|Рома (Рим)
|22.10.2023
|73' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:4
|Рома (Рим)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.09.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Рома (Рим)
|24.09.2023
|70' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|7:0
|Эмполи (Эмполи)
|01.09.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:2
|Милан (Милан)
|26.08.2023
|1' -51'
|Верона (Верона)
|2:1
|Рома (Рим)
|20.08.2023
|65' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Салернитана (Салернитана)