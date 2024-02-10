Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Никола Залевски - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Залевски
    Команда Рома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 2002 (22 года)
    Рост 164
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.03.2024 1' - 122' Уэльс 0:0
    (4:5)п         		Польша Отбор ЧЕ-2024, Финал
    72'
    21.03.2024 1' - 90' Польша 5:1 Эстония Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
    50' 74'
    17.03.2024 Был в запасе Рома 1:0 Сассуоло Италия. Серия А, 29 тур
    14.03.2024 1' - 73' Брайтон 1:0 Рома Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
    10.03.2024 73' - 90' Фиорентина 2:2 Рома Италия. Серия А, 28 тур
    07.03.2024 88' - 90' Рома 4:0 Брайтон Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    02.03.2024 Был в запасе Монца 1:4 Рома Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 18 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.03.2024 73' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Рома (Рим)
    02.03.2024 Был в запасе Монца (Монца) 1:4 Рома (Рим)
    26.02.2024 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    18.02.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:3 Рома (Рим)
    10.02.2024 76' -90' Рома (Рим) 2:4 Интер (Милан)
    05.02.2024 55' -90' Рома (Рим) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    29.01.2024 78' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Рома (Рим)
    20.01.2024 57' -90' Рома (Рим) 2:1 Верона (Верона)
    14.01.2024 78' -90' Милан (Милан) 3:1 Рома (Рим)
    07.01.2024 1' -65' Рома (Рим) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    30.12.2023 1' -80' Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    23.12.2023 1' -71' Рома (Рим) 2:0 Наполи (Неаполь)
    66'
    10.12.2023 1' -64' Рома (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    41' 64'
    03.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Рома (Рим)
    26.11.2023 77' -90' Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.11.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Рома (Рим)
    05.11.2023 78' -90' Рома (Рим) 3:1 Лечче (Лечче)
    90'
    29.10.2023 1' -75' Интер (Милан) 1:0 Рома (Рим)
    22.10.2023 73' -90' Рома (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    08.10.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:4 Рома (Рим)
    01.10.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.09.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:1 Рома (Рим)
    24.09.2023 70' -90' Торино (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    17.09.2023 Был в запасе Рома (Рим) 7:0 Эмполи (Эмполи)
    01.09.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:2 Милан (Милан)
    26.08.2023 1' -51' Верона (Верона) 2:1 Рома (Рим)
    20.08.2023 65' -90' Рома (Рим) 2:2 Салернитана (Салернитана)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+