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    Сергей Даду - статистика

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Даду
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1981 (42 года)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 71' -90' Сан-Марино 0:2 Молдавия
    73'
    12.10.2012 Был в запасе Молдавия 0:0 Украина
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