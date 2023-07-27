Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Иван Турицов - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Турицов
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Ловеч
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 1999 (24 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 1' - 20' ЦСКА 4:0 Ботев Болгария. Первая лига, 25 тур
    09.03.2024 Был в запасе ЦСКА 1948 0:2 ЦСКА Болгария. Первая лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2023 1' -75' Сепси (Сфынту-Георге) 4:0 ЦСКА (София)
    64'
    27.07.2023 1' -90' ЦСКА (София) 0:2 Сепси (Сфынту-Георге)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+