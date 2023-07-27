Иван Турицов - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Турицов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ловеч
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1999 (24 года)
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Турицов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ловеч
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|1' - 20'
|ЦСКА
|4:0
|Ботев
|Болгария. Первая лига, 25 тур
|09.03.2024
|Был в запасе
|ЦСКА 1948
|0:2
|ЦСКА
|Болгария. Первая лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -75'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|4:0
|ЦСКА (София)
|64'
|27.07.2023
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Сепси (Сфынту-Георге)