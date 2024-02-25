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    Бирк Риса - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Бирк
    Фамилия Риса
    Команда Нью-Йорк Сити
    Состав Основной
    Родной город Ставангер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1998 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.03.2024 1' - 52' Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 7 тур
    17.03.2024 1' - 90' Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто США. МЛС, 5 тур
    42'
    09.03.2024 1' - 90' Нью-Йорк Сити 1:2 Портленд США. МЛС, 3 тур
    03.03.2024 1' - 90' Сент-Луис 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 3 тур
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