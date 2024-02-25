Бирк Риса - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Бирк
|Фамилия
|Риса
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Бирк
|Фамилия
|Риса
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.03.2024
|1' - 52'
|Цинциннати
|1:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 7 тур
|17.03.2024
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|2:1
|Торонто
|США. МЛС, 5 тур
|42'
|09.03.2024
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|Портленд
|США. МЛС, 3 тур
|03.03.2024
|1' - 90'
|Сент-Луис
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.03.2024
|1' -52'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|17.03.2024
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|42'
|09.03.2024
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:2
|Портленд (Портленд)
|03.03.2024
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.02.2024
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)