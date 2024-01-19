Питер Геркенс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Геркенс
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Геркенс
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|1' - 90'
|Гент
|5:0
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|10.03.2024
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|1:1
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|53'
|02.03.2024
|1' - 67'
|Стандард
|4:2
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|14'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|23
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|5:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|10.03.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Гент (Гент)
|53'
|02.03.2024
|1' -67'
|Стандард (Льеж)
|4:2
|Гент (Гент)
|14'
|25.02.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|28'
|18.02.2024
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Гент (Гент)
|11.02.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2024
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Гент (Гент)
|24'
|01.02.2024
|26' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|35'
|27.01.2024
|1' -67'
|Гент (Гент)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|19.01.2024
|1' -64'
|Гент (Гент)
|1:2
|Мехелен (Мехелен)
|26.12.2023
|78' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Гент (Гент)
|21.12.2023
|76' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|09.12.2023
|77' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:2
|Гент (Гент)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12.11.2023
|80' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|05.11.2023
|88' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Гент (Гент)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|22.10.2023
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Генк (Генк)
|01.10.2023
|1' -39'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|27.09.2023
|80' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Гент (Гент)
|24.09.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2023
|68' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|13.08.2023
|82' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Гент (Гент)
|06.08.2023
|70' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:1
|Гент (Гент)
|30.07.2023
|76' -90'
|Гент (Гент)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)