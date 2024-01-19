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    Питер Геркенс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Питер
    Фамилия Геркенс
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1995 (29 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 1' - 90' Гент 5:0 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 30 тур
    10.03.2024 1' - 90' Юнион СЖ 1:1 Гент Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    53'
    02.03.2024 1' - 67' Стандард 4:2 Гент Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    14'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 23 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2024 1' -90' Гент (Гент) 5:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    10.03.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Гент (Гент)
    53'
    02.03.2024 1' -67' Стандард (Льеж) 4:2 Гент (Гент)
    14'
    25.02.2024 1' -90' Гент (Гент) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    28'
    18.02.2024 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Гент (Гент)
    11.02.2024 1' -90' Гент (Гент) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Гент (Гент)
    24'
    01.02.2024 26' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    35'
    27.01.2024 1' -67' Гент (Гент) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    19.01.2024 1' -64' Гент (Гент) 1:2 Мехелен (Мехелен)
    26.12.2023 78' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Гент (Гент)
    21.12.2023 76' -90' Гент (Гент) 4:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.12.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    09.12.2023 77' -90' Гент (Гент) 4:0 Моленбек (Моленбек)
    03.12.2023 Был в запасе Генк (Генк) 2:2 Гент (Гент)
    26.11.2023 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    12.11.2023 80' -90' Гент (Гент) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    05.11.2023 88' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Гент (Гент)
    29.10.2023 Был в запасе Гент (Гент) 3:1 Стандард (Льеж)
    22.10.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    08.10.2023 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Генк (Генк)
    01.10.2023 1' -39' Моленбек (Моленбек) 1:1 Гент (Гент)
    27.09.2023 80' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Гент (Гент)
    24.09.2023 79' -90' Гент (Гент) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2023 68' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    03.09.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    20.08.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    13.08.2023 82' -90' Вестерло (Вестерло) 1:3 Гент (Гент)
    06.08.2023 70' -90' Мехелен (Мехелен) 0:1 Гент (Гент)
    30.07.2023 76' -90' Гент (Гент) 3:2 Кортрейк (Кортрейк)
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