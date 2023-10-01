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    Алекс Сантана - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Сантана
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1995 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 21 3 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 77' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    82'
    01.12.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.11.2023 1' -63' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    05.11.2023 46' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2023 68' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    26.10.2023 75' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 46' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    53'
    09.10.2023 75' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    01.10.2023 1' -78' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.09.2023 73' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    14.09.2023 63' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    84' 71'
    02.09.2023 66' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2023 69' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.07.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.07.2023 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.06.2023 1' -67' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    44'
    11.06.2023 1' -81' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.06.2023 1' -79' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    42' 37'
    27.05.2023 65' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    21.05.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.05.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Коритиба (Коритиба)
    11.05.2023 1' -64' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.04.2023 1' -78' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    64' 78'
    Россия
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