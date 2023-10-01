Алекс Сантана - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сантана
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сантана
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|3
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2023
|77' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|82'
|01.12.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.11.2023
|1' -63'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|05.11.2023
|46' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2023
|68' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|26.10.2023
|75' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|46' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|53'
|09.10.2023
|75' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|01.10.2023
|1' -78'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.09.2023
|73' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|14.09.2023
|63' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|84' 71'
|02.09.2023
|66' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2023
|69' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.07.2023
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.06.2023
|1' -67'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|44'
|11.06.2023
|1' -81'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.06.2023
|1' -79'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|42' 37'
|27.05.2023
|65' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|21.05.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Коритиба (Коритиба)
|11.05.2023
|1' -64'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.04.2023
|1' -78'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|64' 78'