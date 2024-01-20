Эрик Мартель - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Мартель
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Мартель
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.03.2024
|1' - 90'
|Аугсбург
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 27 тур
|15.03.2024
|1' - 90'
|Кельн
|1:5
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 26 тур
|18'
|09.03.2024
|1' - 90'
|Боруссия М
|3:3
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 25 тур
|83'
|03.03.2024
|1' - 83'
|Кельн
|0:2
|Байер
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|30'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|24
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2024
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|15.03.2024
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:5
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|18'
|09.03.2024
|1' -90'
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|3:3
|Кельн (Кельн)
|83'
|03.03.2024
|1' -83'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Байер (Леверкузен)
|30'
|24.02.2024
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|62'
|16.02.2024
|1' -74'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Вердер (Бремен)
|11.02.2024
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|03.02.2024
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|27.01.2024
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|20.01.2024
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:4
|Боруссия Д (Дортмунд)
|13.01.2024
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)
|20.12.2023
|1' -74'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|17.12.2023
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|10.12.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|50'
|01.12.2023
|1' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|0:1
|Кельн (Кельн)
|24.11.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|11.11.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|04.11.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|28.10.2023
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|6:0
|Кельн (Кельн)
|22.10.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|08.10.2023
|1' -75'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|03.09.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|45'
|26.08.2023
|1' -69'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|19.08.2023
|1' -90'
|Боруссия Д (Дортмунд)
|1:0
|Кельн (Кельн)