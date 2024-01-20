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    Эрик Мартель - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Мартель
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 апреля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.03.2024 1' - 90' Аугсбург 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 27 тур
    15.03.2024 1' - 90' Кельн 1:5 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 26 тур
    18'
    09.03.2024 1' - 90' Боруссия М 3:3 Кельн Германия. Бундеслига, 25 тур
    83'
    03.03.2024 1' - 83' Кельн 0:2 Байер Германия. Бундеслига, 24 тур
    30'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 24 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2024 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 0:0 Кельн (Кельн)
    15.03.2024 1' -90' Кельн (Кельн) 1:5 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    18'
    09.03.2024 1' -90' Боруссия М (Менхенгладбах) 3:3 Кельн (Кельн)
    83'
    03.03.2024 1' -83' Кельн (Кельн) 0:2 Байер (Леверкузен)
    30'
    24.02.2024 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Кельн (Кельн)
    62'
    16.02.2024 1' -74' Кельн (Кельн) 0:1 Вердер (Бремен)
    11.02.2024 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Кельн (Кельн)
    03.02.2024 1' -90' Кельн (Кельн) 2:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    27.01.2024 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Кельн (Кельн)
    20.01.2024 1' -90' Кельн (Кельн) 0:4 Боруссия Д (Дортмунд)
    13.01.2024 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)
    20.12.2023 1' -74' Унион (Берлин) 2:0 Кельн (Кельн)
    17.12.2023 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Кельн (Кельн)
    10.12.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 0:0 Майнц (Майнц)
    50'
    01.12.2023 1' -90' Дармштадт (Дармштадт) 0:1 Кельн (Кельн)
    24.11.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    11.11.2023 1' -90' Бохум (Бохум) 1:1 Кельн (Кельн)
    04.11.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Аугсбург (Аугсбург)
    28.10.2023 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 6:0 Кельн (Кельн)
    22.10.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 3:1 Боруссия М (Менхенгладбах)
    08.10.2023 1' -75' Байер (Леверкузен) 3:0 Кельн (Кельн)
    03.09.2023 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Кельн (Кельн)
    45'
    26.08.2023 1' -69' Кельн (Кельн) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    19.08.2023 1' -90' Боруссия Д (Дортмунд) 1:0 Кельн (Кельн)
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