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S. Pettinari
Статистика
S. Pettinari - статистика
Завершил карьеру
#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 31 тур
Сассуоло
5 : 1
29.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
1 : 0
07.03.2025
Реджана 1919
62' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Катанцаро
1 : 1
02.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
2 : 0
02.02.2025
Реджана 1919
78' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
2 : 1
26.01.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Салернитана
2 : 1
18.01.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Реджана 1919
0 : 0
12.01.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Мантова
0 : 2
29.12.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
2 : 1
26.12.2024
Юве Стабиа
61' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Циттаделла
3 : 1
21.12.2024
Реджана 1919
1' - 77'
31'
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
0 : 1
14.12.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Кремонезе
0 : 2
08.12.2024
Реджана 1919
1' - 69'
Италия. Серия В, 15 тур
Реджана 1919
0 : 2
29.11.2024
Сассуоло
60' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2024
Реджана 1919
1' - 61'
56'
Италия. Серия В, 13 тур
Реджана 1919
2 : 2
10.11.2024
Катанцаро
79' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
2 : 2
02.11.2024
Реджана 1919
1' - 65'
Италия. Серия В, 11 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.10.2024
Козенца
46' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Реджана 1919
2 : 0
20.10.2024
Фрозиноне
Был в запасе
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