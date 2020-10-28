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    Danil Benedyk - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Danil Benedyk
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2020 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:4 Алания (Владикавказ)
    28.10.2020 65' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Краснодар-2 (Краснодар)
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