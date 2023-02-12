Брайан Бробби - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Бробби
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Бробби
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Аякс
|4:0
|Фортуна
|Голландия. Эредивизие, 28 тур
|02.04.2023
|1' - 69'
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 27 тур
|27.03.2023
|Был в запасе
|Нидерланды
|3:0
|Гибралтар
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|24.03.2023
|Был в запасе
|Франция
|4:0
|Нидерланды
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|19.03.2023
|77' - 90'
|Аякс
|2:3
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|26
|11
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Фортуна (Ситтард)
|02.04.2023
|1' -69'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Аякс (Амстердам)
|19.03.2023
|77' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|12.03.2023
|66' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|05.03.2023
|67' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|73' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|70' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|50'
|05.02.2023
|73' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|79' 90'
|29.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|72' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|1' -46'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|1' -72'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|12.11.2022
|1' -46'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|59' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|1' -83'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|62' 81'
|16.10.2022
|1' -84'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|44' 60'
|08.10.2022
|61' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|64' 90'
|01.10.2022
|1' -83'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|63' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|60' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|70'
|03.09.2022
|1' -46'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|1' -86'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|45'
|21.08.2022
|1' -73'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|1' -69'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|66'
|06.08.2022
|46' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|62' 51'