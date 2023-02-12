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    Брайан Бробби - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Бробби
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 2002 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Аякс 4:0 Фортуна Голландия. Эредивизие, 28 тур
    02.04.2023 1' - 69' Гоу Эхед Иглс 0:0 Аякс Голландия. Эредивизие, 27 тур
    27.03.2023 Был в запасе Нидерланды 3:0 Гибралтар Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    24.03.2023 Был в запасе Франция 4:0 Нидерланды Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    19.03.2023 77' - 90' Аякс 2:3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 26 11 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Фортуна (Ситтард)
    02.04.2023 1' -69' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Аякс (Амстердам)
    19.03.2023 77' -90' Аякс (Амстердам) 2:3 Фейеноорд (Роттердам)
    12.03.2023 66' -90' Херенвен (Херенвен) 2:4 Аякс (Амстердам)
    05.03.2023 67' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 73' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    19.02.2023 70' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    12.02.2023 46' -90' Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    50'
    05.02.2023 73' -90' Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    79' 90'
    29.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    26.01.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    22.01.2023 72' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    14.01.2023 1' -46' Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    08.01.2023 1' -72' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    12.11.2022 1' -46' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2022 59' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    22.10.2022 1' -83' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    62' 81'
    16.10.2022 1' -84' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    44' 60'
    08.10.2022 61' -90' Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    64' 90'
    01.10.2022 1' -83' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 63' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    10.09.2022 60' -90' Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    70'
    03.09.2022 1' -46' Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    28.08.2022 1' -86' Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    45'
    21.08.2022 1' -73' Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 1' -69' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    66'
    06.08.2022 46' -90' Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
    62' 51'
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