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    Marco Fossati - статистика

    Имя Marco Fossati
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -66' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 79' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    85'
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