Николас Панайоту - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Панайоту
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Панайоту
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|81' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|90'
|06.10.2022
|72' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|85'
|15.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)