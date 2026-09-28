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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Утрехт
Николас Панайоту
Статистика
€ 1 млн
Николас Панайоту - статистика
Утрехт
12 мая 2000 (26)
#3 | Защитник
183 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 0
20.09.2026
Утрехт
1' - 90'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
1 : 2
13.09.2026
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
3 : 3
08.09.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
61' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
82'
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Омония
1 : 0
13.08.2026
Линкольн
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
1' - 90'
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