Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Нидерланды. Эредивизие 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021