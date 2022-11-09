Конор Галлахер - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Галлахер
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 32,00
млн
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Галлахер
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|84' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|79' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|64'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|68' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)