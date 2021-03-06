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    Дэн Н'Лундулу - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Дэн
    Фамилия Н'Лундулу
    Команда Челтенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    18.05.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:2 Лидс (Лидс)
    15.05.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    11.05.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    08.05.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.04.2021 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Лестер (Лестер)
    21.04.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    14.03.2021 87' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    10.03.2021 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 5:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.03.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.03.2021 77' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.02.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    20.02.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Челси (Лондон)
    14.02.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    06.02.2021 81' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.02.2021 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 9:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.01.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.01.2021 74' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:3 Арсенал (Лондон)
    16.01.2021 61' -90' Лестер (Лестер) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    04.01.2021 77' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.12.2020 90' -90' Фулхэм (Лондон) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    19.12.2020 82' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    16.12.2020 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    13.12.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.11.2020 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    23.11.2020 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.11.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    01.11.2020 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:4 Саутгемптон (Саутгемптон)
    25.10.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
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