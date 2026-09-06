Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Дэн Н'Лундулу - статистика

Петролул
5 февраля 1999 (27)
#9 | Нападающий
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
28
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Сент-Миррен
1 : 0
25.05.2026
Партик Тисл
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
1 : 1
21.05.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Сент-Миррен
2 : 0
04.04.2026
Абердин
59' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Фалкирк
1 : 2
21.03.2026
Сент-Миррен
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Миррен
0 : 1
15.03.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
03.03.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
1 : 1
28.02.2026
Сент-Миррен
1' - 82'
44'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 0
14.02.2026
Сент-Миррен
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
4 : 3
11.02.2026
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
1 : 0
03.02.2026
Хартс
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Миррен
0 : 0
31.01.2026
Данди
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 1
20.01.2026
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хартс
2 : 0
14.01.2026
Сент-Миррен
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 2
10.01.2026
Фалкирк
1' - 79'
22'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 0
03.01.2026
Сент-Миррен
1' - 46'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
2 : 1
30.12.2025
Сент-Миррен
37' - 88'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
1 : 0
20.12.2025
Ливингстон
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
2 : 0
06.12.2025
Данди Юнайтед
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
3 : 3
03.12.2025
Сент-Миррен
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
3 : 1
29.11.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 1
22.11.2025
Селтик
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Сент-Миррен
0 : 3
08.11.2025
Хиберниан
1' - 81'
46'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 2
29.10.2025
Хартс
1' - 75'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди Юнайтед
3 : 1
25.10.2025
Сент-Миррен
1' - 85'
18'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Миррен
0 : 1
18.10.2025
Абердин
1' - 68'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 0
27.09.2025
Данди
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
69' - 90'
Главные новости
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
23:43
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
23:38
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
1
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
1
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+