Дэн Н'Лундулу - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Н'Лундулу
|Команда
|Челтенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Н'Лундулу
|Команда
|Челтенхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.05.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|15.05.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|11.05.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.04.2021
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|14.03.2021
|87' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.03.2021
|77' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.02.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|06.02.2021
|81' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.02.2021
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|9:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.01.2021
|74' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|16.01.2021
|61' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|04.01.2021
|77' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.12.2020
|90' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|19.12.2020
|82' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.11.2020
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|23.11.2020
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:4
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)