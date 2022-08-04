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    Филип Мархвиньски - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Мархвиньски
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Познань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 2002 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 46' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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