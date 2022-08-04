Филип Мархвиньски - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Мархвиньски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Мархвиньски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|46' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|46' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|1' -73'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|85' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|90'
|06.10.2022
|1' -60'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|69' -90'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|25.08.2022
|68' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|61' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|87' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|96' 119' 89'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|61' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)