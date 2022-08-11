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    Карло Мухар - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Карло
    Фамилия Мухар
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 61' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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