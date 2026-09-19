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Румыния. Лига I
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ФКСБ
Карло Мухар
Статистика
€ 1,20 млн
Карло Мухар - статистика
ФКСБ
17 января 1996 (30), Загреб
#73 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя
5 : 0
19.09.2026
ФКСБ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Румыния. Лига I 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Румыния. Лига I 2023/2024
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Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
3
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
30.07.2026
Алашкерт
1' - 71'
3'
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
1 : 1
23.07.2026
ЧФР Клуж
1' - 90'
46'
37'
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