Филип Шимчак - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Шимчак
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Шимчак
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Познань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 72'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|12
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -72'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|73' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|1' -74'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|48'
|13.10.2022
|1' -68'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|44'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -58'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|58'
|08.09.2022
|71' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|57' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|68' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|101' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|73' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|88' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)