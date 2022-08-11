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    Филип Шимчак - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Шимчак
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Познань
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 72' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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