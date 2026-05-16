Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Филип Шимчак - статистика

Шарлеруа
6 мая 2002 (24), Познань
#9 | Нападающий
187 см
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Шарлеруа
0 : 1
16.05.2026
Вестерло
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Антверпен
0 : 1
10.05.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Шарлеруа
2 : 0
02.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
25.04.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Генк
1 : 1
21.04.2026
Шарлеруа
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Шарлеруа
1 : 2
18.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
2 : 1
10.04.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Вестерло
2 : 0
05.04.2026
Шарлеруа
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
22.03.2026
Шарлеруа
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Шарлеруа
0 : 2
14.03.2026
Оуд-Хеверли
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Шарлеруа
1 : 2
01.03.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
2 : 1
22.02.2026
Шарлеруа
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
2 : 3
14.02.2026
Гент
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Шарлеруа
3 : 4
07.02.2026
Серкль Брюгге
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Сент-Труйден
0 : 2
31.01.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
0 : 2
25.01.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Шарлеруа
2 : 0
18.01.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Шарлеруа
1 : 1
14.12.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
1 : 0
07.12.2025
Шарлеруа
46' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Шарлеруа
0 : 0
29.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Брюгге
1 : 0
22.11.2025
Шарлеруа
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Шарлеруа
2 : 0
08.11.2025
Вестерло
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
31.10.2025
Шарлеруа
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
1 : 0
24.10.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
3 : 1
18.10.2025
Шарлеруа
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Гент
2 : 1
03.10.2025
Шарлеруа
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
0 : 2
28.09.2025
Мехелен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
20.09.2025
Зюлте-Варегем
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Генк
0 : 1
17.09.2025
Шарлеруа
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
14.09.2025
Шарлеруа
74' - 90'
Главные новости
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
2
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+