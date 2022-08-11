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    Михал Скурась - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Скурась
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 2000 (23 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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