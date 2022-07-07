Джордже Црномаркович - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Црномаркович
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Црномаркович
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|86' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|100'
|07.07.2022
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)