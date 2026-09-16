Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Армения. Премьер-лига
Команды
Арарат-Армения
Луис Фелипе
Статистика
€ 275 тыс
Луис Фелипе - статистика
Арарат-Армения
17 мая 2001 (25), Куяба
#5 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арарат-Армения
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Целе
2 : 0
11.08.2026
Арарат-Армения
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения
2 : 1
04.08.2026
Целе
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Шэмрок Роверс
2 : 1
28.07.2026
Арарат-Армения
90' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
21.07.2026
Шэмрок Роверс
75' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
3 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
71' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
Был в запасе
Главные новости
Фото
Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
Видео
Роналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+